Nagu ajakirjandusest lugeda, vaidleb valitsus ikka veel oma negatiivse eelarvega. Õigusega on ajakirjanduses seda kvalifitseeritud kui juhtimiskaost. Miks nii?

Kirjutasin peaministrile juba jaanuaris, et eelarve on üle blufitud (mille eest hoiatasin Võrklaeva ka läinud sügisel) ning tuleks kohe teha negatiivne eelarve ja külmutada valitsemiskulud. Nüüd on paraku pool aastat juba mööda lastud ja kulusid ulatuslikult tehtud.