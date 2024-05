MART RAUDSAAR Viiskümmend rohekat varjundit

Võib esmapilgul nõustuda Eestimaa Roheliste erakonna juhi Evelyn Sepaga, et küsimus Euroopa rohepöördest ning kaitsekulutuste tõusust ja Ukraina abistamisest on nagu küsimus söögist ja joogist, mida vajame mõlemat. Aga: ilma Ukraina võiduta pole meil Eestis varsti enam millestki rääkida ning teiseks, misasi ikkagi on täpsemalt rohepööre?