MIHKEL KUNNUS Rohepöördest realistlikult ja tõsiselt

Ta viitab alustuseks The Guardianis mai alguses avaldatud uuringule , mille järgi vaid alla kümnendiku teadlastest usub, et Pariisi leppes võetud eesmärk – 1,5 kraadi soojenemist võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga – on kuidagi saavutatav.

Enamik usub, et isegi kaks kraadi on ebarealistlik. Sabine Hossenfelderi sõnum on lihtne: kui probleem on tõsine – ja tema on kindlal seisukohal, et on – siis tuleb lõpetada igasuguste unistuste ja utopistlike plaanidega vehkimine (märksõna: ambitsioonikas väljakutse) ja teha võimalikult kiiresti seda, mida saab.