LOODUSFOTO Aed-roolind põimib laulu India lindude hääli

Ühed andekamad linnuhäälte remiksijad on aed- ja soo-roolind. Viimase lauludest on eristatud üle 70 linnuliigi häälitsusi. Pealtnäha on need kaks linnuliiki eristamatud – kui üks neist ornitoloogile pihku juhtub, tuleb tol linnu tiivasuled nihkkaliibriga üle mõõta, et liigi määrangus kindel olla. Kummagi linnu laulu nautimiseks on õige leida vaikne hetk pärast päikeseloojangut või öösel.