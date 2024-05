Imbi Paju «Estoniia muusa»

Kuulasin hiljuti dirigendi ja muusiku, helilooja, produtsendi Kristjan Järvi innustavat intervjuud, kus ta rääkis elujanu tähtsusest, seda olukorras, kus seni harjumuspärane ajastu on oma viimase vaatuse lõpus. Tema jutt oli innustav. Dirigent, kes liigub ringi Eestis ja mööda maailma, tegutseb, loob keskkondi, et liikuda järgmise tsivilisatsiooni etappi. «Estoniia muusa» kerkib temast endast ja ta annab sellele nähtusele nime ja see on äratundmiseks meile kõigile. «Estoniia muusat» toidab maalapp Põhja-Euroopas, ehk Eesti ja esivanemate pärand ning loodus.