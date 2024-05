RAUDSAARE DIALOOGID Urmo Raus: Kõik, mida ma armastan Itaalias

«See ainus reis turistidest tühja Itaaliasse on toitnud minu inspiratsiooni juba mitu aastat. Rändan sageli mõtetes ja maalides seal edasi. Vahepeal olen ma korduvalt põõrdud ka päriselt Itaaliasse tagasi, et seda sama esmaarmunu tunnet taaskogeda, saada kinnitust sellele, et kas ma ikka paar aastat tagasi sain õieti aru. Kui vahel mõtlen, et minu mingi Itaalia kinnisidee on kestnud juba mitu aastat ja sellest peaks vabanema, siis lohutan end teadmisega, et Euroopa kunstis kestis ta mitu pikka sajandit.»