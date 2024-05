OTTO PUKK TalTech tuleb muuta inseneride ja tööstuse ülikooliks

TalTechi juhtide Hanno Tombergi, Ergo Metsla ja professor Hendrik Volli Postimehes avaldatud arvamusloo probleemistik insenerihariduse ja järelkasvu kohta toob päevakorda ettepaneku suunata tehnikaülikooli fookus insenerväljaõppele ja seada see prioriteediks. Nõustun ja usun, et ka riik peaks toetama seda, et tehnikaülikoolist kasvaksid peamiselt välja insenerid.

See, kui palju on Eestis täna väikese riigi kohta ülikoole ja kõrgkoole, on kujunenud meie suureks uhkuseks. Kui aga kõik neist püüavad rahuldada turu vajadusi ja sel moel omavahel samade ressursside – raha, õppejõudude ja tudengite – nimel konkureerida, ei teki enam selget pilti ühegi kõrgkooli tugevustes. Miks meil on vaja eri kõrgkoole, kui pakutav õpe on nii sarnane? Ehk oleks õigem keskenduda igas kõrgkoolis selle tugevustele ja toetada valdkondlikku tippkvaliteediga õpet?