KAIRE UUSEN Ida-Virumaale on vaja rohkem Soomet

Kes vähegi on Soomes reisinud, peaks mõistma, et loodus ei ole soomlase meelitamiseks suurim võluvits, sest põhjanaabrite juures leiab kuhjaga sellist ilu, mis võtab lausa hingetuks. Ida-Virumaal on muidugi omad võlud, aga kas need on piisavad soomlase meelitamiseks. Kahtlustan, et ei ole.