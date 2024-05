Oma pressiteates ütleb Vene armee esindaja, et õppus on korraldatud vastuseks ähvardustele paigutada Ukraina toetajate riikide vägesid Ukraina territooriumile. Kokkuvõttes taotlevad need õppused eesmärki mõjutada Ukraina toetajate otsustusprotsessi ja siluda puudujääke Venemaa strateegilises heidutuses.