EERIK-NIILES KROSS Ühendades Pelgulinna ja Kalamaja tänavavõrgustiku, saame Tallinnale päris kesklinna

Linnavõimud on «autostumise vähendamiseks» tegelenud väiksemate tänavate sulgemise ja läbipääsude kaotamisega, mis muidugi üksnes suurendab liiklustihedust neil tänavail, kus veel liikuda saab. See on nagu üleujutusega peakraavis, toob Eerik-Niiles Kross (Ref) ühe näite ja soovib, et Tallinna uus võim oleks probleemide lahendamisel euroopalikum.