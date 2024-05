MAARJA VAINO Haridusreform praegusel kujul vaid jätkab Nõukogude kolonisatsiooni

Kolonialismist rääkimine on viimaste aastate trenditeema. Nii poliitikas, aga ka kultuuris, eriti sellistes kultuuriprojektides, mis sisuliselt tegelevad poliitilise aktivismiga. Olen muidugi nõus, et koloniaalmaades toimunud ajaloolisest ebaõiglusest tuleb ausalt rääkida ning tehtud vigade tunnistamine peaks olema garantiiks, et samasuguseid tegusid tulevikus ei korrata.

Teisalt on ammu teada, et ajaloost õpitakse harva. See tuleb ju hästi ilmsiks näiteks praeguse Ukraina sõja puhul. Terve teise maailmasõja järgse aja on Lääs kinnitanud – mõeldes Natsi-Saksamaale –, et midagi sellist ei tohi enam korduda. Kogu ajalooõpetuse energia on läinud sellele, et põlistada arusaam sakslaste kollektiivsest süüst. Ent sõjani viinud suhtlusvigu on ikkagi korratud.