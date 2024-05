CLYDE KULL Kui Putin kasutaks Ukraina vastu väikese võimsusega tuumarelva - kas USA on valmis?

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni hiljutine kõne Sorbonne'is ning tema järelintervjuu The Economistile on pälvinud palju tähelepanu, mis oligi Macroni kavatsus. Ta hoiatas, et «Euroopa võib surra», rõhutas tungivat vajadust kiire võidu saavutamisel Venemaa üle, välistamata isegi Prantsuse vägede saatmist Kiievi toetuseks.