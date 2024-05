Vene Föderatsiooni (VF) agressioonisõja kolmandal aastal tuleb tõdeda, et endiselt on Vene ja Valgevene kodanikud oodatud osalema Eesti Vabariigi kohalike omavalitsuste valimistel, mis toimuvad järgmise aasta oktoobris.

Meie rahvaesindus – riigikogu – on vastu võtnud mitu agressiooni hukka mõistvat avaldust. 2023. aasta 15. juuni avalduses tehti viited Nürnbergi Rahvusvahelise Sõjatribunali 1946. aasta otsusele, samuti ÜRO Peaassamblee resolutsioonile, millega maailma riikide enamik mõistis hukka VFi agressiooni Ukraina vastu ning rõhutati täieliku, sh isikliku vastutuse olulisust selle kuriteo eest. Riigikogu leidis, et agressioonikuritegu on raskeim rahvusvaheline kuritegu, mis on kõigi teiste Ukrainas toime pandud kuritegude algpõhjus… ning selle sooritajate vastutusele võtmine on kogu rahvusvahelise kogukonna kohus.