Putinit ei tunnusta ümbervalitud presidendina väidetavalt enamik kollektiivse Lääne liidritest. Putin ei põe. Ta tunneb ennast niigi valitsetavas riigis peremehena. Teda kaitsevad erinevad jõustruktuurid, mille isikkoosseis on nii suur, et iga saja Venemaa kodaniku kohta on üks jõustruktuuride ametnik. Jõustruktuuride mehed on režiimile üdini truud, vastasel juhul ootab neid saatmine rindele.