Juhtkiri Gümnasistid vajavad paremat vormi

Need miinimumnõuded eeldavad, et kahe minuti jooksul tuleb teha vähemalt 40 kätekõverdust toenglamangus, sama ajaga tuleb teha 46 istessetõusu selililamangus ja 3,2 kilomeetrit tuleb joosta kuni 15,54 minutiga. Noorele tervele inimesele ei tohiks neis midagi erilist olla.

Kaitsevägi on sihiks võtnud, et 90 protsenti ajateenijatest suudaks miinimumnõuded täita. Praegune olukord on selline, et kaitseväeteenistuse 12. nädalal suudavad seda 60 protsenti.