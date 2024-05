URVE PARIS PALO Viimast Eurovisiooni vaadates jäi kummitama, et midagi on valesti. Ja seda kogu ELis

Majanduses on asjad korras üksnes siis, kui sissetulekud on korras. Pelgalt uute maksude kehtestamise ja kärpimisega me sissetulekuid pikas perspektiivis ei kasvata. Niisiis tuleb pilk fokusseerida majandusküsimustele. Toon välja kolm murekohta, mis Euroopa Liidu otsuste ja tegevuste tõttu kogu Euroopa konkurentsivõimet siiani negatiivselt on mõjutanud ja paraku see jätkub, kirjutab Urve Palo (Isamaa).