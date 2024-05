VOOTELE PÄI Organiseeritud kuritegevus on teinud migrantidest Euroopas miljardiäri

Eestis teame, kust ja kellega jookseb meil Euroopa idapiir ning mida tähendab selle turvalisuse tagamine. Mujal Euroopas seda paraku nii ei tunnetata. Järgmises europarlamendi koosseisus peavad Eesti eurosaadikud olema kõrgemal sisepoliitilistest erimeelsustest ning tegema tihedat koostööd, et selgitada idapiiri turvalisusega seonduvat oma suurtes Euroopa poliitperedes ning suutma antud küsimuses kaasa tõmmata ka Soome, Baltikumi ja Poola eurosaadikuid. ELi idapiiri turvalisus ei peaks olema üksiti loetud piiririikide mure, sest see on sisuliselt ka Saksamaa, Austria, Taani ja Prantsusmaa idapiir.