LAURI VAHTRE Professor Lepaotsast lahendab eestikeelsele haridusele ülemineku probleemi

Seekord viis saatus mu professor Lepaotsastiga kokku Tallinna – Rapla rongis. Olin just koha leidnud, kui professor otse mu vastasistmele maandus. Mind märgates libises üle ta näo kerge tüdimusevari, kuid mujale kolida oli juba hilja. Seejärel võis aga aru saada, et ta on mu olemasoluga ajutiselt leppinud.