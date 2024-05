TOOMAS ALATALU Kremli uus võimujaotus ja Putini visiit Hiina - mida need meile kõnelevad

Nikolai Patruševi nõuniku koht on ikkagi tagandamine, mida vaevalt et kompenseerib tema poja Dmitri edutamine põllumajandusministrist asepeaministriks. On oodata, et riigi juhtimine läheb suuresti üle Moskva IT-meestele ja mänedžeridele, analüüsib politoloog Toomas Alatalu.