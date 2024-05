JUHTKIRI Valides julgeoleku, saame kliima pealekauba

Kliimaministeeriumi ametnikud ütlevad, et sellisel määral pole mitte ühegi teise seaduse väljatöötamisse huvirühmi kaasatud. Ometi ei ole see vähendanud kliimaaktivistide ja looduskaitsjate pahameelt. Eriti etteheitvad on noored, kes nimetavad seadust reetmiseks, ja ütlevad, et süsinikuheite vähendamise koorem lükatakse tulevaste põlvede ehk nende õlule.

Kui kliimaministeerium põhjendab ambitsioonikamatest kliimaeesmärkidest taganemist ühiskonnale üle jõu käivate sotsiaal-majanduslike mõjudega, siis küsivad noored vastu, et kuidas jääb ülekuumenenud planeedi sotsiaal-majanduslike mõjudega? Kuidas kavatsetakse toime tulla olukorraga, kui Aafrika muutub elamiskõlbmatuks ja sajad miljonid lähevad liikvele?

Nendele küsimustele ei oska mitte keegi vastata ja kliimaministeerium on teadlikult hoidunud neile vastamast. Kliimaminister Kristen Michal rõhutab, et seadus on tehtud tänaste teadmiste pealt ja erinevalt paljudest teistest riikidest ei ole Eesti võtnud endale eesmärke, mis eeldavad tehnoloogiaid, mida veel olemas ei ole.

Iga elektrituulik ja iga päikesepatarei on investeering meie vabadusse ja ühtlasi investeering meie laste tulevikku. Me ei pea valima kliima või julgeoleku vahel.

Raske oleks ministrile ette heita, et ta ei ole seadust rajanud unistustele, teisalt on õige ka see, et kui me ei unista, siis mitte midagi ei muutu ja me jäämegi ühe koha peale tammuma.