KLIIMAMINISTEERIUM Renoveerimistoetused suurendavad energiasäästu ja vähendavad ebavõrdsust

Eesti keskmise eluhoone vanus ületab juba kaugelt projekteerimisjärgset eluiga. Rahvaloenduse alusel ehitati keskmine elumaja aastal 1965, mis ilma vahepealsete uuendusteta tähendab seda, et need on ehitustehniliselt amortiseerunud. Kõige keerulisemas olukorras on need inimesed, kes elavad madala kinnisvara turuväärtusega piirkonnas – seepärast on aastate jooksul suurema toetusemääraga toetatud just neid piirkondi.