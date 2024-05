ANTI ALLAS Appi! Robin Hoodi röövitakse!

Sotsiaaldemokraatide selge soov, et ka Eesti kaugemates piirkondade linnad ja vallad suudaksid mingigi teenuste tase säilitada, on hästi teada. Ikka selleks, et nad jõuaksid maksta koolide ja lasteaedade elektriarved, hooldada teid ja tänavaid, palgata lastekaitse spetsialisti ja pakkuda kohapeal palju teisi hädavajalikke teenuseid.

See on meile väga oluline, nagu Reformierakonnale on oluline maksuküüru kaotamine. Erinevus on küll selles, et meie soov maksab mõnikümmend miljonit ja sellel on riigieelarvele null mõju, kuna vaesematele omavalitsustele täiendavalt jagatavad vahendid tulevad rikkamate omavalitsuste arvelt. Seevastu maksuküüru kaotamine viib riigieelarvest esimesel aastal välja ligi 450 miljonit eurot – järgnevatel aastatel see summa väheneb.