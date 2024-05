JÜRI RATAS OECD raport näitab Eesti majanduse halvimaid aastaid

Eesti majanduse viimased tulemused on üsna mannetud. Mai alguses avaldatud OECD prognoos kinnitas taas, et Eesti majanduse viimase kolme aasta (2022–2024) sooritus on 38 OECD liikmesriigi võrdluses kõige viletsam, kirjutab riigikogu aseesimees Jüri Ratas.