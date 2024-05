Jaan Ross Miks on lauldud tekstist keeruline aru saada?

Enamik meist on kogenud, et lauldud tekstist on raskem aru saada kui tavalisest kõnest. Eesti muusika- ja teatriakadeemia ning Tallinna tehnikaülikooli teadlaste hiljutine uurimistöö heidab valgust ühele võimalikule põhjusele, miks see nii on. Töörühma juhtis Allan Vurma ja sinna kuulusid Tuuri Dede, Veeda Kala, Einar Meister, Lya Meister, Marju Raju ja Jaan Ross.