AJALUGU Läti autoritaarne valitseja Ulmanis: vana põhiseadus käib küll

Eesti, Läti ja Leedu ühiseks geopoliitiliseks nimetajaks on sageli Baltikum. Kaugemalt vaadates on nende maade ajalugu üsna sarnane. Siiski, see kehtib Eesti ja Läti kohta, Leedu kuni 20. sajandi alguseni eristub selgelt oma kahest põhjanaabrist. Mõlemas riigis toimus kevadel 1934, vaid mõnekuise vahega, riigipööre ning seejärel üleminek autoritaarsele valitsemisele. Minnes detailsemaks, leiab tähelepanuväärseid erinevusi.