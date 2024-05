Eriti suure metamorfoosi on läbi teinud Kohtu tänava poolne, 1690. aastatel ehitatud tiib, kust on lammutatud kõik hilisemad kambrikesed ja koridor ning taastatud kunagine esinduslik, avarate ja kõrgete ruumidega lahendus. Seal on tööde käigus leitud nii suur, 60-ruutmeetrine plafoonmaal Veenuse ja putodega kui ka endise rüütelkonna peasaali maalingutega laudpõrand. Pehkinud ja vajunud lagede asemele on saanud uued, traditsioonilise krohvkattega.