VARRO VOOGLAID Jah, ma seisan vastu Vene kodanike vara konfiskeerimisele ja Ukrainale andmisele

Riigikogu täiskogu võttis eile vastu Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (332 SE). Seaduse eestkõnelejate sõnul on selle vastuvõtmine suur ja ajaloolise tähtsusega samm, kuna nii tehti Eestist esimene riik Euroopa Liidus, mis on loonud seaduslikud eeldused Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja kantud Venemaa kodanike vara konfiskeerimiseks, et suunata see Venemaa kahjuhüvitise ettemaksuna Ukrainale.