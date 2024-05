KALEV STOICESCU Liitlasvägede saatmine Ukrainasse ei ole välistatud, kuid see on viimane abinõu

Selge see, et liitlasvägede siirdamine Ukrainasse peab olema NATO liitlaste ühine otsus, konsensuse või rõhuva enamuse tahte alusel, tahtekoalitsioonina, ja see peab olema hoolikalt mõttestatud ja ettevalmistatud, viimse abinõuna Ukraina toetamiseks, kirjutab Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200).