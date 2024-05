JUHTKIRI Rasked õppetunnid

Ilmselge, et paljud grusiinid soovivad praegu riigi liikumist läände. Kindlasti ei meeldi need arengud Venemaale, kes sõjalise sekkumise asemel eelistab Gruusias siiani varjatumaid meetodeid. Loodetavasti näeme sealsetes murettekitavates arengutes üksnes ajutisi tagasilööke demokraatliku arengu teel. See pole lihtne tee ning peame olema tänulikud, et meil endil on läinud sellega seni suhteliselt hästi – oleme ära teinud oma kodutöö, kuid meil on olnud ka õnne.