Unustatud nakkushaigused: lastehalvatus ei ole maailmast kuskile kadunud

Poliomüeliit ehk lastehalvatus on viiruslik nakkushaigus, mille põhjustaks on polioviirus. Haigestumise tagajärjel kahjustuvad või hävivad seljaajus ning ajutüves paiknevad alfa-motoneuronid, mille tulemuseks on halvatussündroom, mis raskematel juhtudel võib haarata ka hingamis- ja neelulihased. Halvatusega kulgev haigusvorm põhjustab ligi veerandil haigestunutest invaliidistumise ning võib lõppeda ka surmaga.