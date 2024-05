TOOMAS KIVIMÄGI Kaua sa küla narrid

Tegemist on e-valimisi puudutava seaduseelnõuga. Kusjuures ei looda uut õigust, vaid riigikohtu soovitusel tõime rida alamaktides toodud regulatsioone seaduse tasandile. Pole kellelegi üllatus, et e-valimised on punane rätik EKRE-le, vaatamata sellele või just selle pärast, et viimastel riigikogu valimistel andis üle poole (51,1 protsenti) valimistel osalenud inimestest hääle elektrooniliselt. Siit pole ka uudis, et EKRE tegi nimetatud eelnõule, kasutades Martin Helme sõnu Postimehes, «...obstruktsioonilise koguse muudatusettepanekuid». Veelgi ohtlikum oli loo pealkiri: «Riigikohtus on vaja teha põhjalik kaadripuhastus», ent see, Eesti riiklust ja õiguskorda ohustav rünnak, jäi opositsiooni kaitsmise varju!?