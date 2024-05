Presidendi julgeolekunõuniku positsioon Eestis on ametinimetusele vaatamata üpris nähtamatu. See on eelkõige vahendaja ja sidustaja ülesanne Vabariigi presidendi ja jõuametkondade ja asjassepuutuvate ministeeriumide vahel. Kommentaarid Eesti kaitseväelaste võimaliku kasutamise kohta teenistuseks väljaspool Eestit peaksid tulema eelkõige täitevvõimu esindajailt (vt PM 14.05 ).

Selge on see, et Ukraina olukord rindel on keeruline. Sellele on otseselt kaasa aidanud NATO ja ELi liikmesriikide toetuse venimine. Arutelud, kuidas Ukrainale täiendavat tuge pakkuda, on seega üliolulised.