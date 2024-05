Kahjuks pole näha valitsuse soovi selle teemaga tegeleda. Selle asemel kuuleme kas rahustavaid sõnumeid või siis juttu hoopis teistel teemadel. Likvideeritud on rahvastikuministri ametikoht, vähendati kolmanda lapse toetust – ehkki pole mingi saladus, et vaid kolme ja enama lapsega perekond annab pisutki lootust rahvastikuaugust välja ronimiseks, kuna kõigil perekondadel ei olegi lapsi.

Paraku on see probleem, mis ei lahene iseenesest nagu aprillis Tallinnas ja Harjumaal maha sadanud paks lumi. Tegemist on probleemiga, mis läheb aja jooksul üksnes hullemaks ning mingil hetkel võib muutuda tagasipöördumatuks protsessiks, mida saab üksnes aeglustada. Eesti ühe prominentseima rahvastikuteadlase Allan Puuri sõnul võibki juhtuda, et juba käesoleva sajandi lõpuks on eestlasi vaid pool siinsest rahvastikust.

Äsja avalikustas statistikaamet värsked andmed Eesti rahvastiku muutuse kohta eelmisel aastal. Loomulik iive on negatiivne, teisisõnu suri aasta jooksul 5053 inimest rohkem, kui sündis, ning rahvaarv kasvas sisserände tulemusel, peamiselt sõja eest põgenevate ukrainlaste näol. Väga halb on olukord ka sündide arvuga, mis on Eesti rahvastikustatistika ajaloo kõige suuremas madalseisus. Eelmisel aastal sündis vaid 10 949 last.