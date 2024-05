ERKKI BAHOVSKI Kuidas Iisrael ja Ukraina kahvlisse sattusid

Mööngem, et Iisraeli osavõtt oli vastuoluline. Tuhanded Palestiina toetajad olid kogunenud Malmösse, et väljendada oma pahameelt Iisraeli esinemise üle, Iisraeliga pahandamist oli kuulda ka lõppvõistlusel. Samal ajal ütles EBU, et saali ei lubata Euroopa Liidu lippu, sest see olevat poliitika. Põhimõtteliselt asetas EBU Vene riigi ja Euroopa Liidu lipu ühele pulgale, sest Venemaa oli juba varem sellelt võistluselt diskvalifitseeritud. No vabandust, EBU, aga kas teie hulgas ka keegi uudiseid jälgib? Euroopa Liidu lipu all surid inimesed 2014. aastal Maidanil ja praegu võivad surra sama lipu all inimesed Thbilisis.