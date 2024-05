Saabuvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses on mõistlik üle vaadata faktipõhine informatsioon ning tõdeda, et e-hääletamine on mugav ja kaasaegne, samas ka turvatud süsteem.

Selle kaudu ei ole võimalik hääli kaotada, neid mitmeid kordi anda ega võltsida. Usaldusväärsuse kinnituseks on omaette märk seegi, et e-valimiste kasutuselevõtust alates on e-hääletanute arv pidevalt kasvanud. Tänaseks juba üle poole valijaist annab oma hääle just elektroonilisi vahendeid kasutades.