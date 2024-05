Kui laseme huvigrupid poliitikat kujundama, kipuvad suurprojektid lappama. Nörritavas nimekirjas on Vene majandusblokaad, rohepööre, Rail Baltic, riigi kaitsevõime, elektrivõrk, tervishoid. Meie (energia)julgeoleku propagandas on palju tähelepanu pälvinud vesinik, tuum, tuul ja päike. Mitmed teised tegijad on teenimatult tagaplaanil, nende hulgas kõige tavalisem sisepõlemismootor – mis on iseenesest inimkonna inseneeria tippsaavutus.