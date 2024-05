Unustatud nakkushaigused: läkaköha põhjustab veel tänapäevalgi igal aastal miljonite laste rasket haigestumist

Läkaköha on äge hingamisteede haigus, mida põhjustab kurgus ja ninaneelus paljunev bakter Bordetella pertussis. Haigus on oma nime saanud ägedate köhahoogude tõttu, mis kulgevad nädalaid kestva raske läkaköhana enamasti väikelastel ja imikutel. Täiskasvanutel on sageli läkaköha kergekujulisem või lausa sümptomiteta, kuid nad levitavad eneselegi teadmata haigust edasi. Ohustades seejuures väikelapsi, kes on haiguse peamine haavatav sihtrühm.