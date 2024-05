Tuuliki Kasonen Kogukonna hääl: mida suurte taristuprojektide juures tegelikult oodatakse?

Kui räägime suurtest ehitusprojektidest, on kogukonnad tihti need, kes satuvad arendusprotsessis erinevate menetluste keeristormi, kus piltlikult öeldes räägitakse võõrkeelt (loe kantseliiti). Vahel väljuvad sellest tormist võitjatena arendajad, vahel huvirühmad, aga miks on harva nii, et mõlemad osapooled on rahul ja tunnevad, et nendele huvidega arvestati?