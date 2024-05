Ukraina maavägede ülem kindralleitnant Oleksandr Pavliuk rääkis intervjuus The Economistile, et sõja kriitiline faas saabub järgmise kahe kuu jooksul. «Venemaa teab, et kui saame kuu või kahe jooksul piisavalt relvi, võib olukord pöörduda.» Seda, et Venemaa seda teab, näitab tõusuteel olev rünnakute arv ning see, et need on meeleheitlikumad ning elavjõudu raiskavad. Mis on ka maailmale silma jäänud. Raketirünnakud energiataristu vastu teenivad samuti lääne abi tõkestamise eesmärki. Rahuajal ja lääne eeskujul on Ukraina ka suure osa oma raudteetranspordist elektrifitseerinud. Abi aga saabub suuresti raudteed mööda.