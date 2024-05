Rainer Saks Venemaa alustas operatsiooni Harkivi suunas

Kõigepealt üritasid kaks suuremat diversioonigruppi tungida Ukraina territooriumile, aga löödi tagasi. Sellele eelnes väga intensiivne suurtükitule ettevalmistus. Edasi rünnati juba suuremate jõududega ning praegu on selge, et nende rünnaku eesmärk on esimeses järjekorras Vovtšansk, mis on esimene suurem asula Ukraina piiri vahetus läheduses. Oluline on aru saada, et rindejoon ei kulgenud vahetult mööda riigipiiri. Nii Vene kui ka Ukraina poolel on riigipiiri ääres umbes kahe kilomeetrine vöönd, kus olulisi kaitsepositsioone ei ole. Esialgu on võitlused toimunud selles hallis alas.