JUHTKIRI Ühest päevast on vähe

Nõukogude võim lõpetas 1940. aastal emadepäeva tähistamise, kuid 1988. aastal, seega juba enne taasiseseisvumist hakati seda uuesti tähistama. Ning laulev revolutsioon tõi endaga kaasa ka beebibuumi.

Nüüdseks on aga beebibuum läbi, lapsi sünnib igal aastal varasemast vähem ja paljud löövad häirekella, sest eesti rahva kestlikkus on sattunud löögi alla. Mis saab eestlastest ja eestlusest näiteks poole sajandi pärast, on õigustatud küsimus.

Ühe seletuse toimuvale on pakkunud majandusanalüütik Heido Vitsur, nentides, et me ei suuda näha tervikpilti: «…oleme pidevalt mures kolmandat aastat kestva majanduse paariprotsendilise languse pärast, aga samal ajal ei ole fakt, et eestlaste rahvaarv on juba kolmandat aastakümmet languses, millest väljatulek on äärmiselt raske ja kulukas, meid ärgitanud tõstma sündimuse teemat lahendamist vajavate probleemide hulka. Ei riigikogus, ei valitsuses ega ka avalikkuses.» (PM, 19.04)

Probleemi teine tahk on asjaolu, et sündimuse langust nähakse meil peaasjalikult statistilise näitajana. Ometi on sündimuse taga emad. Ja isad. Ehk perekond.

Sündimusega käib kaasas selline nähtus nagu sünnitamine. Sealt edasi laste kasvatamine kodanikeks. Ja siin astuvad mängu just emad, sest nemad on need, kes peavad langetama otsuse sünnitada ja sealt edasi lapsi kasvatada. Lapsed – eriti varajases eas – nõuavad 24/7 tähelepanu, unetuid öid ja ohverdusi senise eluviisi arvelt.