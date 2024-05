Analüüs Veneetsia komisjon saaks päästa e-valimiste maine

Neljapäeval (9.05) toimus Riigikogus e-valimiste arutelu riiklikult olulise küsimusena. Sõnavõtte oli nii kriitikuilt kui ka pooldajailt. Hea on tõdeda, et vähemalt ühes e-valimistega seotud küsimuses on riigikogus konsensus, kirjutab Fookuse toimetaja Martin Ehala.