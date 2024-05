PRIIT TAMMERAID Auto vaenamise argumendid ei päde

Hainsalu väidab, et autostumine on tõestatud fakt, mitte usu või maailmavaate küsimus. Ilmselt ei ole autor tuttav mõiste «fakt» tähendusega. Autostumine on hinnangu küsimus ja tegelikult on täna meie riigi kohta vaid empiiriline hinnang autode hulga osas, mis igapäevaselt liikluses osalevad.

Kui me võrdleme enda autode hulka Euroopaga, siis on meil nende tasemel autostumisele veel pikk tee minna: kui Saksamaal on ühe ruutkilomeetri kohta ligi 140 autot, siis Eestis on vastav näitaja ligi 23 autot. Kui arvestada maha peatatud kandega ja ülevaatuseta sõidukid, on Eestis vaid 16,4 autot ühe ruutkilomeetri kohta. Hainsalu võiks endale selgeks teha, et väljatoodud arvud on fakt, tema jutt aga kõigest subjektiivne hinnang.