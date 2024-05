OLAVI RUITLANE Kuidas Kallikorm kirikuid maalib

Siiralt loodan, et ma ei kohta kaante vahel ülemäärast kirge, põlemine on nooremate teema. Kardan, et loen luulekogu 49 lehekülje peale kokku 49 korda sõna Eesti ja 32 korda sõna Ukraina. Pelgan võimalikku loodusluulet, jälgi lumel ja veepinnalt peegelduvat kuusirpi. Kohutavalt kardan nalja saada, poleks midagi õudsamat kui pärast rahulikke aastaid lugeda uusi pomeriime.