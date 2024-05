Kahe kuu jooksul on lossi ees pargiteele püstitatud stendidele paigutatud näitust käinud vaatamas tuhanded narvalased ning paljudele võib see olla lausa esimene kord, kui ollakse silmitsi infoga, piltide ja seletavate tekstidega ühest teisest Narvast. Sellest, mida enam ei ole. Narvalasest meistrimehe Fjodor Šantšõni tehtud Narva vanalinna makett on juba paarkümmend aastat valmis, ent muuseumi kunstigaleriisse, kus see on senistest asukohtadest paremini vaadeldav​, jõudis alles aasta tagasi. Kuigi kaugemalt tulnud huviliste jaoks põnev, pole narvalased ise seni oma linna tegeliku ajaloo vastu huvi tundnud.