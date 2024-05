Jüri Engelbrecht Eesti tegutsegu nii lokaalselt kui globaalselt

Oleme pidevalt silmitsi igapäevaste asjadega, kuid peame seejuures mõtlema üldisemalt, sest meid mõjutavad ka globaalsed nähtused. Sõda Euroopas on pannud meid tegutsema kaitsevõime tugevdamise nimel. Kuid on veel palju globaalseid probleeme, mis ähvardavad pikemas perspektiivis inimkonda ja looduskeskkonda tervikuna.

Palju on räägitud globaalsest soojenemisest, maavarade ammendumisest, liigilise mitmekesisuse vähenemisest, keskkonna saastumisest, terrorismist jne. See probleemide nimekiri on üsna pikk. Ka ÜRO säästva arengu eesmärgid aastaks 2030 on ju tegelikult seotud globaalprobleemidega. Paraku jäävad kõlavate loosungite kõrval tähelepanuta mitmed tähtsad asjaolud. Allpool on mõned tähelepanekud, mis selgitavad globaalprobleemide keerulisust ja nõuavad arvestamist.