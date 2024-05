Koalitsioon on kokku leppinud, et hiljemalt jaanipäevaks kärbivad osapooled täiendavad 175 miljonit eurot, mille abil õnnestuks mahutada Eesti tänavune eelarvepuudujääk Euroopa liidu reeglite piiresse, mis on kolm protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Koalitsioon on lisaks kokku leppinud, et 2028. aastaks langetatakse Eesti eelarvepuudujääki alla ühe protsendi SKTst. Ent kuidas? Siin lähevad arvamused lahku. Eesti 200 tahab kokku leppida ühte kindlat protsenti, mille võrra peaksid kõik ministeeriumid ühtmoodi kärpima. Sotsid leiavad, et pensione, riigikaitset ja siseturvalisust ei tohiks mingil juhul kärpida. Tõsi, kõik koalitsioonipartnerid ongi ühel meelel, et riigikaitse osas pole praeguses olukorras kärped võimalikud, kuid edasi selget ühtset arusaamist ei ole, kui palju ja mida kärpida tuleks.

Postimees annab siinkohal ühe soovituse. Kujunenud olukorras oleks mõistlik, kui Reformierakond loobuks oma maksuküüru kaotamise lubadusest – mis oleks tõeliselt riigimehelik samm. Erakond ise arvutas maksuküüru kaotamise kuluks oma valimisprogrammi koostades 340–360 miljonit eurot aastas, rahandusministeerium on maininud koguni 470 miljonit.

Valitsus peaks avama vana hea tööriistakasti, investeeringute stimuleerimise, mis lõppkokkuvõttes suurendaks maksulaekumisi.