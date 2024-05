DANIIL MARTIKAINEN-JARLUKOVSKI Võidupüha on Vene maailma relv, millele tuleb vastu astuda

Võidupüha on Venemaal populaarsuselt teine püha peale uut aastat. Lihavõtted pakuvad samuti rahvale huvi, kuna sel päeval on kombeks maitsvat toitu süüa. Jõuludest on vaevalt keegi huvitatud ja mingist halloween’ist rääkimine on lausa halb toon riigis, mis peab ennast õigeusklikuks.