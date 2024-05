LOODUSFOTO Kasukaga kaunitarid

Heitlikuks muutunud kliima ei hellita liiga vara õitsele puhkevaid taimi: soojad ilmad meelitavad nina mullast välja pistma, külmad võivad tappa. Kaitseks külmade vastu on kevadistel taimedel mitmeid kohastumusi. Üheks võimaluseks on ümbritseda end karvadega. Aas-karukelladel on karvased nii varred, lehed kui ka õied. Veelgi pikemad karvad on karukella seemnetel, aga seal ei ole karvadel kasuka, vaid tiibade otstarve – nii saavad karukella seemned tuulega emataimest kaugele lennata.