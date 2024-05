JÜRI KUUSKEMAA Tallinna päev ja Lübecki linnaõigus

Alates 2003. aastast tähistame me 15. mail pidulikult Tallinna päeva. Ürituse tuumikuks on linnapea ning peaministri kohtumine Lühikese jala väravatorni ees. Vastastikune sõbralik käepigistus peaks väljendama soovi, et keskvõim ja linnavõim suudavad ületada omavahelised vastuolud. Et aegade vältel on selles vallas puudujääke olnud, vihjab Lühikese ja Pika jala torni vahel oleva müüri põline nimi – Usaldamatuse müür.